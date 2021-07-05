Mahalle buluşmaları başlıyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta bir mahalle ile buluşma gerçekleştirecek.

Başkan Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, “İlçemizde 109 mahallemiz var, Her hafta bir gün belirlediğimiz mahalleleri ziyaret edeceğiz. Amacımız mahallelerimizin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak. Gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Acar, mahallelerimizin sorunu varsa çözüm bulmaya gayret göstereceklerini, ivedi olarak sorunun çözülmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi. Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine belediye birim müdürleri ile katılacak.



