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Mahalle denetim ekipleri ile Covid-19 toplantısı

Bahçelievler’de, Mahalle Denetim Ekipleri ile koronavirüs toplantısı yapıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ‘Covid 19’ salgın hastalığıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını önleme amacıyla sürdürülen tedbirler görüşüldü.
Mahalle denetim ekipleri ile Covid-19 toplantısı

Kaymakam İlker Arıkan başkanlığındaki toplantıya, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile mahalle denetim ekiplerinde görev yapan muhtarlar, öğretmenler ve imamlar katıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüsle mücadelede mahalle denetim ekiplerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Kaymakam İlker Arıkan, "Tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarının da artacağı anlamına geliyor. Emniyet personelimiz ve Belediye zabıta ekipleri tedbirlerin uygulanma düzeyini düzenli olarak kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmesi son derece önemli, bu hususlara gereken özeni göstererek ilçemizde salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla hep birlikte çalışacağız." dedi.


 

Toplantıda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da; “Salgının başladığı ilk günden beri belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin araç ve ulaşım ihtiyaçlarını ilk günden beri karşılıyoruz. Vefa sosyal destek ekiplerimizle komşularımızın hizmetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın üstün gayreti ve kahraman sağlık ordumuzun insanüstü çabaları sayesinde ülke olarak bu virüsü kontrol altına alma konusunda iyi bir aşamadayız. Bu salgını milletimizin de desteğiyle hep birlikte yenebilmemiz, hepimizin kurallara uymamıza bağlı. Bizler millet olarak ‘Temizlik, Maske ve Mesafe’ kuralına uyarsak virüsün yayılmasına da engel oluruz” diye konuştu.


 

Toplantı daha sonra ilçe sağlık müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.

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