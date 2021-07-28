  • BIST 1.366,170
  • Altın 494,99
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0850
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'ni saran ve derinlikleri en az 2,5 metre olan kanallar, çocuklar için tehlike oluşturuyor. Boğulma vakalarının yaşandığı kanallar, çöp ve atıklar nedeniyle de hastalık saçıyor.
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor

Hatay'ın bereketli topraklarının bulunduğu Amik Ovası içinde bulunan Kırıkhan’ın 2 bin nüfuslu Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ve geçmiş yıllarda açılan kanallar, sürekli boğulma vakaları ve kirlilikle gündeme geliyor. İnsanların canı ve sağlığı açısından tehlike oluşturan kanalların, yapılacak bir proje ile kapatılmasını veya önlem alınmasını bekleyen mahalle halkı, duruma tepki gösterdi. 

280720211110210904810.jpg

'YEĞENİM BU KANALDA VEFAT ETTİ'

Su kanallarının yıllardır açık bir şekilde bulunduğunu ve boğulma vakalarına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne süren Selahattin Yüceur, "Bu kanallar yıllar önce açılmış ve bugüne kadar hiçbir önlem alınmadı. Defalarca kez suya çocuk düştü, biz gördük, çıkardık. Görmediğimizde en son yeğenim burada vefat etti. Biz defalarca bu kanallın kapatılması istedik ama sonuç alamadık. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın" dedi.
Çocuklarının iki defa su kanalına düştüğünü anlatan Damla Yüceur da “Babaları ve dedeleri yetişti, yetişmese öleceklerdi, Allah korusun. Yani biz buranın kapatılmasını istiyoruz. Canımız yandı bir daha yansın istemiyoruz. Lütfen tedbirleri almanızı istiyoruz" diye konuştu.

280720211109540909793.jpg

7 yaşındaki torununun su kanalından boğulduğu ve halen onun acısını yaşadıklarını belirten Hikmet Yüceur ise, mahallede su kanallarından dolayı sürekli boğulma vakaları yaşandığını ve bu sorunun acil çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Genel Kurul'da yabancı kuralı, VAR ve seyirci açıklaması28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:30
  • Bursa'da derede balık ölümleri28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:26
  • 'En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti'28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:07
  • Van kedilerine 2 ayda 30 bin ziyaretçi 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:52
  • Akaryakıt satışında bayram rekoru28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:37
  • GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:33
  • Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
  • Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun'dan açıklama28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:27
  • Otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5 milyar dolara dayandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:23
  • Adana Feke'de orman yangını 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti