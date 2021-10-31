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Mahalle Konakları Altındağlıların hizmetinde

Altındağ Karapürçek ve Başpınar mahallerine yapılan mahalle konakları vatandaşların hizmetine sunuldu.
Mahalle Konakları Altındağlıların hizmetinde

Karapürçek ve Başpınar mahallelerine yapılan mahalle konakları hizmete girdi. Mahalle konaklarında vatandaşlar taziyelerini gerçekleştirebilecekler. Tesislerden faydalanmak isteyenler 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi ile irtibata geçebilir.

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HEM MODERN, HEM KULLANIŞLI

Karapürçek Mahallesi'ndeki mahalle konağı 500, Başpınar Mahallesi'ndeki mahalle konağı ise 600 kişi kapasiteli... Altındağlı vatandaşlar bu tesislerden taziyeleri için ücretsiz olarak faydalanabilecek. Altındağ'ın her noktasında eksikleri gidermek ve ihtiyaçları karşılamak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Mahalle konakları, Altındağlı vatandaşlarımız için çok önemli bir ihtiyaçtı. Altındağlı vatandaşlarımızın toplantı, taziye gibi etkinliklerini gerçekleştirmek için nezih, temiz ve düzenli ortamlara ihtiyaçları vardı. Bu tesisler sayesinde hemşehrilerimiz hiçbir ücret ödemeden, rahatlıkla taziyelerini gerçekleştirebilme imkanı buldu." dedi.

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