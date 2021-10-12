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Mahalle konaklarına yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi tarafından iki ayrı mahalleye kazandırılan mahalle konakları, hanımların adeta uğrak noktası haline geldi.
Mahalle konaklarına yoğun ilgi

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması, ilçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Mahalle Konağı, yoğun ilgi görüyor. 

Bu kapsamda hizmete açılan Mahalle Konakları, ilk haftadan itibaren bayanlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Hanımlar her hafta çeşitli etkinlikler düzenleyerek keyifli sohbetler eşliğinde tüm günlerini Mahalle Konaklarında geçiriyor. 

‘‘Hemşerilerimiz her türlü organizasyonlarını rahatlıkla Mahalle Konaklarımız da gerçekleştirebiliyor’’

Kısa süre önce hizmet vermeye başlamasına rağmen vatandaşların mahalle konaklarını hemen sahiplendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşerilerimiz kına, hanımlar matinesi, toplantı, taziye gibi etkinliklerini gerçekleştirmek için nezih, temiz ve düzenli ortamlara ihtiyaçları vardı. Mahalle Konaklarımızın faaliyete geçmesi ile birlikte hemşerilerimiz her türlü organizasyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçe sakinlerimizin büyük teveccühünü kazanan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz" dedi.

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