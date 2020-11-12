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Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı

Altındağ'ın Karapürçek ve Başpınar mahallerine yapılan mahalle konaklarının inşaatlarında sona yaklaşıldı.
Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilçeye kazandırdığı yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Karapürçek ve Başpınar mahallelerine yapılan mahalle konakları çok yakında hizmete girecek. Mahalle konaklarında vatandaşlar; toplantı, taziye, asker uğurlama ve kına gibi organizasyonlarını yapabilecek.

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HEM MODERN, HEM KULLANIŞLI
Çalışmalarda son aşamaya gelinen Karapürçek Mahallesi'ndeki mahalle konağı 500, Başpınar Mahallesi'ndeki mahalle konağı ise 600 kişi kapasiteli... Altındağlı vatandaşlar bu tesislerde; kına, asker uğurlama, toplantı ve taziye gibi organizasyonlar düzenleyebilecek. Mahalle konaklarının hizmete geçmesiyle, Altındağlı vatandaşlar hem modern hem de ferah bir ortamda organizasyonlarını gerçekleştirebilecek.

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"ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERİYORUZ"
Altındağ'ın her noktasında eksikleri gidermek ve ihtiyaçları karşılamak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Mahalle konakları, Altındağlı vatandaşlarımız için çok önemli bir ihtiyaçtı. Altındağlı vatandaşlarımızın kına, toplantı, taziye gibi etkinliklerini gerçekleştirmek için nezih, temiz ve düzenli ortamlara ihtiyaçları vardı. Bu tesisler sayesinde hemşehrilerimiz her türlü organizasyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Modern ve ferah ortamlarda kına gecelerini, asker uğurlama ve taziye gibi sosyal buluşmalarını yapabilecekler. Modern mimarisiyle de dikkat çeken tesislerimiz, mahallelilerin buluşma noktasına dönüşecek" dedi.

Mahalle konaklarının çok yakında hizmete gireceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Mahalle konaklarımızı çok yakında hizmete açacağız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Altındağ'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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