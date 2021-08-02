Mahalle mahalle temizlik sürüyor

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde her mahalle, cadde ve sokağının temiz olması adına “Daha Temiz Mamak” sloganıyla başlattığı ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen köşe bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mamak Belediyesi’nin tüm birimleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışma 250 personel ile Durali Alıç ve Akşemsettin mahallelerinde gerçekleşti. Bu kapsamda ekipler, kaldırımlardan, çöp konteynırlara, yol kenarlarından bahçe temizliğine kadar birçok çalışmayı yaptı.

Özellikle moloz ve bahçe atıklarını da kaldıran ekipler, yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlarını da giderdi. Ekipler aynı zamanda vatandaşların toplu taşıma araçları için sıklıkla kullandığı durakları da temizledi. Zabıta ekipleri de kısıtlama günlerinde hizmet veren esnafa uyarılarda bulundu.

Aslan yattığı yerden belli olur

Şehri daha yaşanabilir kılmak ve tertemiz bir Mamak oluşturmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için şehrimizin her noktasında detaylı temizliğimizi gerçekleştirdik. Rutin çalışmalarımız dışında “Temiz Mamak” hedefiyle yapılan bu çalışmalara da önem veriyoruz. "Aslan yattığı yerden belli olur'' derler. Sokağını, işyerinin ve evinin önünü temiz tutan duyarlı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



