Mahalle Mezarlığı Yeni Yüzüne Kavuşuyor 

Pursaklar Belediyesi, Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı yollarını yenilerken, şadırvan ve müştemilat yapım çalışmalarına da hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı ve çevresini sil baştan yeniden düzenleyerek yeni bir görünüm kazandırıyor.

Pursaklar Belediyesi, aile yakınlarını ziyaret etmeye gelen vatandaşların güven içerisinde yürüyebilmeleri için kilitli parke yol yapımı, müştemilat yapımı ve özellikle yaz günlerinde çokça tercih edilen şadırvan yapımı ile cami cemaati ve vatandaşlar, daha temiz bir ortamda abdest alabilme imkânı sunacak.

Bu kapsamda Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Kösrelikkızığı mahalle mezarlığının yollarını yeniledik, müştemilat ve şadırvanını tamamlıyoruz’’

Yapılan yenileme çalışmaları ile Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığına yeni bir kimlik kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak mezarlıklarımıza gereken hassasiyeti fazlasıyla gösteriyoruz. Bu kapsamda Kösrelikkızığı mahalle mezarlığının yollarını yeniledik, müştemilat ve şadırvanını tamamlıyoruz. Kısa zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.