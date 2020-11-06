  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Mahalle yollarına ilmek ilmek parke taşı döşeniyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki dış mahallelerin kullanım ömrünü tamamlamış yollarında başlattığı kilitli parke taşı ile yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Mahalle yollarına ilmek ilmek parke taşı döşeniyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki dış mahallelerin (köylerin) kullanım ömrünü tamamlamış veya yenileme ihtiyacı olan yollarında başlattığı kilitli parke taşı ile yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Aşağıkaraören Mahallesi’nin yol ve meydanına kilitli parke taşı döşeniyor. Ekipler, buradaki ara sokak ve yolları kilitli parke taşı ile yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, yollar ve mahalle meydanları parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleriyle süsleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan kilim motifleri mahallelere ayrı bir güzellik katıyor. Belediye ekipleri kilitli parke taşı çalışmasını ihtiyaç duyan diğer dış mahallelerde de sürdürecek.

mahalle-yollarina-parke-tasindan-kilim-motifi--(7).jpg

Kültürümüzü yaşatıyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında dış mahallelerin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşacağını ifade eden Oğuz, “Türk kültüründe önemli bir yeri olan kilim motiflerini de mahallelerimize işliyoruz. Böylece estetik bir görüntüyü ve kültürümüzü mahallelerimizin yol ve meydanlarında yaşatmış olacağız. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.

mahalle-yollarina-parke-tasindan-kilim-motifi--(1).jpg

Mahalleli memnun
Aşağıkaraören Mahallesi sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Daha konforlu yollara kavuştuklarını ifade eden mahalle sakinleri, yol ve meydana işlenen kilim motifinin kendilerini ayrıca bir mutlu ettiğini kaydetti.

mahalle-yollarina-parke-tasindan-kilim-motifi--(2).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’de virüse karşı etkin mücadele06 Kasım 2020 Cuma 06:02
  • Tatlıçay’da peyzaj alanı düzenleniyor06 Kasım 2020 Cuma 06:01
  • Köyler kilit taşıyla örüldü06 Kasım 2020 Cuma 06:00
  • Nallıhan altınköy’de 06 Kasım 2020 Cuma 04:30
  • Yardım tırı İzmir için yola çıktı06 Kasım 2020 Cuma 03:36
  • Başkent’te sonbahar rüzgarı 06 Kasım 2020 Cuma 02:31
  • AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği06 Kasım 2020 Cuma 01:35
  • Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor06 Kasım 2020 Cuma 00:33
  • Sevimli köpek yavrusu ameliyatla kurtarıldı05 Kasım 2020 Perşembe 05:33
  • Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu05 Kasım 2020 Perşembe 04:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti