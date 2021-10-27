  • BIST 1.519,250
  • Altın 549,37
  • Dolar 9,4939
  • Euro 11,0326
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Mahallede başlayan bıçaklı kavga, hastanede devam etti: 2 yaralı, 5 gözaltı

ADANA'da, iki grup arasında sokakta çıkan bıçaklı kavgada Gazi Y. yaralandı. Gazi Y.'nin götürüldüğü Şehir Hastanesi'ne gelen grup ile yaralının yakınları arasında yeniden çıkan kavgada ise Mihriban U. sol göğsünden bıçaklandı.
Mahallede başlayan bıçaklı kavga, hastanede devam etti: 2 yaralı, 5 gözaltı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Gazi Y., Erdal Ç. (26) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Gazi Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Erdal Ç. ise gözaltına alındı. 

HASTANEDE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Gazi Y.'nin tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesi'ne gelen grup ile yaralının yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Kalabalıkta Gönül Y. (27), yaralının yakını Mihriban U.'yu bıçakla sol göğsünden yaralandı. Şehir Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Gönül Y., olayda kullandığı bıçakla yakalanırken, hastane dışındaki kalabalık ise polis tarafından dağıtıldı. 

OLAYA KARIŞIP, KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Polisin kalabalığa müdahale ettiği sırada olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, 01 EP 402 plakalı otomobile binip, kaçmaya başladı. Silahlı oldukları iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından PTT Evleri Mahallesi'nde yakalandı. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, firari olduğu için kaçtığını söyledi. Şüpheliler ve kaçtıkları otomobil, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan unsurlarınca geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı26 Ekim 2021 Salı 20:14
  • Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar26 Ekim 2021 Salı 19:17
  • Şanlıurfa’da bahis operasyonuna: 12 gözaltı26 Ekim 2021 Salı 18:18
  • Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 22:04
  • Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 21:07
  • Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi25 Ekim 2021 Pazartesi 20:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti