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Mahalleli akan sudan şikâyetçi! YETERSİZ

Sincan Malazgirt Mahallesi’nde vatandaşlar musluktan akan suyun yoğun saatlerde tazyikinin düştüğünü belirterek ASKİ ekiplerinden çözüm talep ediyor. 
Mahalleli akan sudan şikâyetçi! YETERSİZ

Sincan Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi’nin rakım olarak yüksek kısımlarında ve Türkistan Sokak, Tolga Sokak çevresinde oturan vatandaşlar son günlerde musluklarından akan suyun tazyikinin olmamasından şikâyetçi. Akşam saatlerinde suyun tazyikinin düştüğünü belirten bir mahalle sakini, “Banyo ve mutfak işlerini sabah erken saatlere ya da gece geç saatlere bırakıyoruz. Buradaki kalabalığa suyun tazyiki cevap vermiyor” diye konuştu. Mahalle sakinleri ASKİ ekiplerden konunun çözülmesini talep etti. 

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BANYO YAPMAKTA ZORLANIYORUZ
Mahallede nüfusun en çok arttığı akşam saatlerinde tazyikin düşerek makine çalıştırmaya ya da banyo kullanımına uygun olmadığını belirten çevre sakinleri şikâyetlerini şu ifadelerle dile getirdi:
“Malum hastalık sürecindeyiz. Toplu taşım araçlarına biniyoruz, iş yerlerinde birçok insanla yakın temasta bulunuyoruz. Evimize geldiğimizde anında duş alma ihtiyacı hissediyoruz. Ancak akşam saatlerinde suyun tazyiki duş almak çok da elverişli olmuyor. Bunun için gecenin ilerleyen saatlerini beklemek zorunda kalıyoruz.” 

ÇAMAŞIR BULAŞIK GECEYE KALIYOR 
“Akşam yemeklerinden sonra bulaşıkları yıkamak ya da o an çamaşırları yıkmak istediğinizde yine suyun tazyiki buna cevap veremiyor. Makine bir müddet beklemek zorunda kalarak işlemlerini daha uzun sürede yapıyor. Bazen bulaşıkları elle yıkamak istediğinizde yıkayamıyorsunuz. Gece geç saatlerde makineleri çalıştırmak bazen uygun olmuyor. Sesli makineler hem ev halkını hem komşuyu rahatsız ediyor.”

ÖNCEDEN DE YAŞANMIŞTI 
Bir mahalle sakini ise önceki yıllarda böyle bir sorunun yine yaşandığını ve giderildiği bilgisini vererek, “Geçtiğimiz yıllarda buna benzer bir problem yaşanmıştı. Daha sonra bu sorun sanırım yapıldı. Yine evlere gelen suyun tazyiki düşmüştü. İnsanlar su kullanımında zorlandı. Çok sürmeden kademeli olarak su arttı normale döndü. Fakat her geçen gün mahalle büyüdü, insan sayısı arttı. Bir de hastalıktan dolayı insanlar daha çok su kullanıyor. Kısa zamanda umarız bu sorun da çözülür” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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