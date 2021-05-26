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Mahalleli, ENERJİSA'yı göreve çağırdı

Pursaklar'daki Şehit Ahmet Edem Caddesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında kazılan asfaltın yenisi, Başkent Elektrik'in altyapı çalışmalarını geciktirmesi nedeniyle 10 günü aşkındır atılamıyor.
Mahalleli, ENERJİSA'yı göreve çağırdı

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi'nin en işlek noktalarından biri olan Şehit Ahmet Edem Caddesi'ndeki deforme olan asfalt, yenileme çalışmaları kapsamında iş makineleri tarafından geçtiğimiz günlerde kazıldı. Araç ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu Şehit Ahmet Adem Caddesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında asfalt  kazımı yapılmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen yeni asfalt hala atılmadı. 

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Günlerdir toz içinde kaldıklarını belirten cadde üzerindeki esnaflar ile tırtıklı ve engellerin olduğu yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yeni asfaltın günlerdir atılmamasına tepki gösteriyor. 

"GÜNLERDİR TOZ YUTUYORUZ"
Cadde üzerinde kuruyemişçi işleten ve astım hastası olduğunu söyleyen bir esnaf, toz içinde kaldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Şehit Ahmet Edem Caddesi'ndeki asfalt kazılalı 10 günü geçti. Günlerdir adeta toz yutuyorum. Kendim astım hastasıyım inanın oluşan tozdan dolayı çalışmakta zorlanıyorum, müşteriyle ilgilenemez duruma geliyorum. Asfalt atılması için Başkent Elektrik'in cadde üzerindeki altyapı çalışmasını tamamlaması bekleniyormuş; ancak ben burada tek bir Başkent Elektrik çalışanı göremedim günlerdir. Başkent Elektrik'i göreve davet ediyoruz. Bu durumdan bölge halkı rahatsız. Gerekli şikâyetlerimizi Alo 153'ten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Çalışma bir an önce tamamlanıp asfalt atılsın yoksa bu toz bizi hasta edecek. Yetkililere bu meselenin çözülmesi için çağrı yapıyorum" dedi. 

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"KAZA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"
Caddeyi sıkça kullanan araç sürücüsü Osman Çelik ise, "Kazılan yolda ilerlemek güç oluyor. Rögar kapaklarının olduğu yüksek yerlerden geçmemek için yaptığımız manevralar nedeniyle karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Asfaltın atılmasını istiyoruz" diye konuştu. 

BÜYÜKŞEHİR: "BAŞKENT ELEKTRİK'İN ALTYAPI ÇALIŞMASINI TAMAMLAMASINI BEKLİYORUZ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), söz konusu yoldaki çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verdi.
Başkent Elektrik tarafından Şehit Ahmet Edem Caddesi'nde yapılacak 480 metre enerji nakil hattı altyapı çalışmasının tamamlanmasının beklenildiği, altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından ABB ekipleri tarafından asfaltın hemen atılacağı açıklandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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