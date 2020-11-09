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Mahalleli sabırsızlıkla bekliyor

Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor. Yıldıztepe Mahallesinde yapımı devam eden kütüphane, mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 
Mahalleli sabırsızlıkla bekliyor

Yapımı devam eden Yıldıztepe Kütüphanesi'nin şimdiden Altındağ’a hayırlı olmasını temenni eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ Belediyesi olarak ilçemizde eğitim hizmetlerini daima ön planda tutuyoruz. İlimin ve bilimin ışığında çalışma yapmak isteyen herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz.” dedi. 

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“HER MAHALLEYE KÜTÜPHANE HEDEFİ”

Mahalle kütüphanelerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Balcı “ Şu anda 3 mahallemizde kütüphanemiz var ve bu kütüphaneler çok kullanılıyor. Hatta zaman zaman yoğunluk oluyor. Pandemi kuralları dikkate alarak hizmet veriyor, yoğunluk oluşmamasına çok dikkat ediyoruz. Kütüphanelerimizin yoğun ilgi gördüğünün farkındayız. Bu da bizi çok sevindiriyor. Altındağlı vatandaşlarımız, çocuklar ve gençler buralara ilgi gösterdikçe, yeni kütüphaneler yapmaya koyulduk biz de. Her mahallede bir kütüphane olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz inşallah...” dedi. 

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“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Kütüphanenin bir an önce tamamlanması için hızla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Balcı şunları kaydetti: "Biz, eğitime verdiğimiz hizmet ve çalışmalarımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi okumaya teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü güçlü bir toplum için bilinçli nesillere ihtiyaç olduğunun farkındayız. Hedefimiz de ayakları yere güçlü basan, iyi yetişmiş ve bilinçli nesiller yetiştirmek...”

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