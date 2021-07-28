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Mahalleli Tedirgin

Mamak Başak Mahallesi 1669’uncu Sokak’ta yer alan yaklaşık 8 yıldır boş olan binayı uyuşturucu kullanan gençler mesken tuttu. Mahalle sakinleri durumdan rahatsız olduklarını belirterek, konu hakkında ilgililerden yardım talep etti.
Mahalleli Tedirgin

 “Çocuklarımızı kapının önüne oyun oynamaya çıkaramaz olduk, tedirginiz.”

Gazetemize konu hakkında konuşan Mamak Başak Mahallesi 1669’uncu Sokak sakinleri uzun yıllardır boş olan binayı uyuşturucu kullanan kişilerin mesken haline getirdiklerini belirterek, ilgililerden çözüm talep etti. Özellikle akşam saatlerinde binaya gelen kişilerin uyuşturucu kullandıklarını söyleyen mahalle sakinleri, uyuşturucu kullanan kişilerin birçoğunun yaşının ise küçük olduğuna dikkat çekti.

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GECE GEÇ SAATLERE KADAR KALIYORLAR

Konu hakkında gazetemiz muhabiri Emrah Özcan’a bilgi veren bir mahalle sakini, hava karardığında uyuşturucu kullanan kişilerin binada toplandığını ve gece geç saatlere kadar binada kaldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

BİNA UZUN YILLARDIR BOŞ

“Bu bina yaklaşık 8 yıldır inşaat halinde. Binayı yapan müteahhit ile daire sahipleri arasında hukuki bir anlaşmazlık var. Durum böyle olunca da bina uzun yıllardır boş kaldı. Uyuşturucu kullanan gençler ise bunu fırsat bilerek burada toplanmaya başladı.”

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GECEKONDULAR AZALINCA BOŞ BİNALARI MESKEN TUTTULAR

“Daha önceleri çevredeki boş gecekondularda toplanan gençler, şimdilerde ise gecekonduların birçoğunun yıkılması ile bu tarz boş binaları hedef aldı. Gerekli yerlere şikâyetlerimizi yapıyoruz, buna rağmen her gün geliyorlar. Polisi aradığımızda arka taraftan kaçıp gidiyorlar.”

KIZ ÇOCUKLARI DAHİ GELİYOR

“Son dönemlerde buraya uyuşturucu kullanan genç kızlar da gelmeye başladı ve yaşları bir hayli küçük. Mahalle sakinleri olarak durumdan rahatsızız. Kapının önüne çıkmaya korkar olduk. Özellikle çocuklarımızı kapının önüne oyun oynamaya çıkaramaz olduk. Bu bölgenin uyuşturucu sorunu var. Ankara Valiliği’nden bu konuda yardım istiyoruz. Çocuklarımız bu bataklığa düşmeden uyuşturucu sorununa kökten çözüm istiyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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