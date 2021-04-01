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Mahalleliden arızalı sokak lambalarına tepki

Keçiören  Yeşiltepe Mahallesi’nde birçok sokakta aydınlatma lambalarının yanmaması tepkiye neden oluyor. Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün ve bölge sakinleri şikayetlerini defalarca ENERJİSA’ya iletmelerine rağmen çözüm bulamadıklarını belirtiyor.
Mahalleliden arızalı sokak lambalarına tepki

Başkent’in en kalabalık ilçelerinden Keçiören’e bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşanan sokak aydınlatmalarındaki sorun çözüm arıyor. Bazı sokakların tamamında aydınlatmaların arızalı olması, bazı sokaklarda ise bölüm bölüm arızalı olması akşam saatlerinde vatandaşları mağdur ediyor. Mahalle muhtarı Ferhat Aygün ve semt sakinleri şikayetlerini defalarca ENERJİSA’ya iletmelerine rağmen çözüm bulamadıklarını belirtiyor.

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VATANDAŞ TEPKİLİ
Bazı vatandaşlar şikayetlerini defalarca kez ilettiklerini, buna rağmen arızaların giderilmediğini hatırlatarak ENERJİSA’ya tepki gösteriyor. Vatandaşlar, “Uzun zamandır birçok sokağımızda lambalarımız yanmıyor. Mahalle muhtarımız defalarca arıza kaydı oluşturduğu halde hiçbir kime gelmedi. Mahalle halkı olarak herkesin tek tek arayıp arıza kaydı oluşturması mı gerekiyor?  Destan gibi fatura yazmayı biliyorlar ama sokak lambalarına gelince ilgilenmiyorlar.”

BAŞKENT’TE YAKIŞMIYOR
“Akşamları hava karardığında karanlıktan ötürü sokaklarda yürüyemiyoruz. Yetkililerden talebimiz bir an önce bu arızaların giderilmesidir. Başkent’in en yoğun ilçelerinden birisinde ikame eden vatandaşlar olarak şehrimize bu görüntüyü yakıştıramıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun” diyerek tepki gösteriyor.

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İŞTE ARIZA OLAN SOKAKLAR
Yeşiltepe Mahallesi 2000’inci Sokak numara 4 önü, 2006’ncı Sokak numara 3 ve 5 önü, 969’uncu Sokak 2 adet arızalı, 954’üncü Sokak komple arızalı, 969’uncu Sokak 122 numara önü, Aras Sokak numara 11 önü, 2005’inci Sokak komple arızalı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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