Mahalleliden sıkça kazanın yaşandığı kavşağa kasis talebi

Pursaklar Saray’daki Turgut Reis Caddesi ile Umut Sokağı’nın kesiştiği kavşakta sıkça trafik kazasının yaşandığını belirten mahalleli, bölgeye önlem amaçlı kasis yapılmasını istiyor.

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’ndeki Turgut Reis Caddesi ile Umut Sokağı’nın kesiştiği kavşakta önceki gün öğle saatlerinde ticari taksi ile hafif ticari bir araç çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazada neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalleli, aynı noktada sıkça trafik kazasının yaşandığını belirterek, yetkililerden kasis talebinde bulundu.

KAZALARIYLA MEŞHUR HALE GELDİ!

Bölgedeki vatandaşlar, Turgut Reis Caddesi ile Umut Sokağı’nın kesiştiği noktanın kazalarıyla meşhur hale geldiğini ve sıkça trafik kazasının yaşandığını kaydederek, “Bölgede kör nokta var. Farklı yönlerden gelen araçlar birbirlerini görmüyor ve sonucunda trafik kazası meydana geliyor. Buraya bir an önce bir önlem alınması gerekiyor. Ölümlü bir kaza yaşanmasından çok korkuyoruz. AYKOME’den çıkacak bir kararla buraya bir yavaşlatıcı yapılabilir” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-