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Mahalleliler iftarda buluştu

Mamak Belediyesi’nce her gün farklı mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftar programı bu kez Abidinpaşa ve Peyami Sefa mahalle sakinlerini bir araya getirdi.
Mahalleliler iftarda buluştu

İhtiyarı genci, kadını erkeği 7’den 70’e herkesi aynı masada buluşturan Ramazan programı yürüme engelli Selim Akdağ’a da umut oldu. Akülü sandalyeye ihtiyacı olduğu için Avusturya Viyana Yetiş Bacım Engelsiz Yardımlaşma Derneği’ne ulaşan Mamaklı Selim Akdağ’a akülü sandalyesi Dernek Başkanı Hanife Ada ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından teslim edildi. Hayırlı bir işe vesile oldukları için Dernek Başkanı Ada’ya teşekkür eden Köse, “Sağlıklı toplumlar, engellerine sahip çıkan toplumdur. Yerel yönetimler olarak bizim görevimiz engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına yardımcı olmaktır. Belediye olarak fiziki şartları iyileştireceğiz” dedi.

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Kadının gücü

Başkan Köse’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hanife Ada, “İlk durağımız Gaziantep’ti. Sonra Aksaray, ardından Ankara oldu. Bundan sonra Düzce ve Kayseri’ye gideceğiz. Avusturya ‘dan ülkemize gönül bağı kurduk. Derneğimizin bütün üyeleri kadınlardan oluşuyor. Kadının gücü diyoruz. Bize gönlünü açarak, böyle bir organizasyona vesile olan Mamak Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.


 

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