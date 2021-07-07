Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ikincisinin temeli atıldı.

Satıkadın Mahallesi’nde yapılacak olan ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın’ın ismini taşıyacak olan ikinci mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelküerine kadar birçok donatı yer alacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, vadettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri’nin ikincisinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Bu kapsamda ilk mahalle kültür evi Atatürk Mahallesi’nde inşa edilmişti. Mahalle Kültür Evi’ne, Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymen başlarından olan Güvençli İbrahim Çavuş’un ismi verilmişti.

Temeli Atıldı

Mahalle Kültür Evleri’nin ikincisi ise Satıkadın Mahallesi’nde yapılacak. Projesi hazırlanan mahalle kültür evinin temeli atıldı. Temel atılmasının ardından mahalle kültür evinin 180 iş gününde tamamlanması planlanıyor.

Kütüphaneden sanat atölyelerine

Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Mahalle kültür evinde, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. İki katlı olarak inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak. Kültür evine Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Kahramankazanlı Satıkadın’ın adı verilecek.

Engelsiz Bina Olacak

Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. Mahalle kültür evleri projesi, Atatürk ve Satıkadın mahallelerinin ardından ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek.

Önemli değer katacak

Başkan Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin ikincisinin tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Kahramankazan'ın tarihi şahsiyetlerinden biri olan Satıkadın’ın adını yeni yapılan kültür evine verdiklerini söyleyen Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde, ikincisini de Satıkadın Mahallemizde yaptığımız bu kültür evlerini daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

