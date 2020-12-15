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Mahalleliyi tedirgin eden trafolar başka yere taşınacak

Gaziantep'te, 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesi'ndeki binalar ile camiinin altında bulunan elektrik trafoları korkuya neden oluyor.
Mahalleliyi tedirgin eden trafolar başka yere taşınacak

Merveşehir Mahallesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoların bir kısmı, 9 apartman ile bir caminin bodrum katına yapıldı. Binalardan önce trafoların bulunduğunu ve aynı alana kendi apartmanları ile caminin yapıldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin sorunlarını çözmesini bekliyor. Trafolardan birisinin bulunduğu Muradiye Apartmanı sakini İsmail Uçar, “Bombanın üstünde yaşıyoruz. Zaman zaman da yüksek gerilim nedeniyle patlamalar oluyor. Öte yandan elektrik trafosu, çok gürültülü çalışıyor. Evlerimizde ne oturabiliyoruz ne de dinlenebiliyoruz” diyor.

'PATLAMA OLMASINDAN KORKUYORUZ'

Bina sakinlerinden Sevgi Doğan ise daha önce trafolardan birisinde patlama meydana geldiğini ve tekrarlanmasından korktuklarını belirterek, “Trafo boş bir alana taşınmalı. Binaların altında sürekli arıza yapıyor. Elektrik kesintileri, çok sık yaşanıyor. Evlerimizde elektrikli aletler, doğru düzgün çalışmıyor” dedi.

‘HERKES ŞİKAYETÇİ ÇÖZÜM YOK’

Bir süre yaşadığı Muradiye apartmanından trafonun patlama tehlikesi ve çalışırken gürültü çıkartması ile evindeki elektrikli aletlerin bozulmasından dolayı taşındığını anlatan Sabahattin Yılmaz, “Herkes şikayetçi. Korku içinde. İlk defa bir binanın altında trafo olduğunu gördüm.  Özellikle kış aylarında trafo çok sorun çıkartıyordu. Bu yüzden hemen oturduğum daireyi boşalttım” diye konuştu.  

'ÇOCUKLAR SESTEN UYUYAMIYOR'

Bir diğer bina sakini Abuzer Çetin ise yaşadıkları sorunları şu şekilde dile getirdi: “Çocuklar depoya girmeye korkuyor. Bisikletlerini bile sırtlarına yüklenerek 6.’cı kata çıkartıyorlar. Özellikle çalışırken çıkan ses korku yaratıyor”.

‘TRAFOLAR GELECEK YIL TAŞINACAK’

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yetkilileri ise Merveşehir Mahallesi’ndeki trafoların, apartmanlar henüz inşaat aşamasındayken hak sahiplerinin onayı alınarak binaların altına yapıldığını hatırlattı.  Yıllar önce hak sahiplerinin rızası alınarak konulan trafoların taşınması için apartman sakinlerinin talepte bulunduğunu anlatan yetkililer, konunun çözümü için yeni alanlar belirlendiğini kaydetti. Trafoların yeni taşınacakları alanların projelendirildiğini anlatan yetkililer, gerekli prosedürlerin tamamlandığını ve 2021 yılı içerisinde taşımanın gerçekleştirilerek çözümün sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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