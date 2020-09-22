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Mahalle'nin asfalt isyanı "Yama değil Asfalt istiyoruz"

Mamak Kıbrısköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi ile Mavi Göl Caddesi’nde ki yolların uzun yıllardır bozuk olması tepkiye yol açtı. Bölge sakinleri asflat serimi yerine yama yapılmasına tepki göstererek, “Yama değil, asfalt istiyoruz” dedi.
Mahalle'nin asfalt isyanı "Yama değil Asfalt istiyoruz"

Mamak Kıbrısköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi ile Mavi Göl Caddesi’nin uzun yıllardır asfaltının bozuk olması mahalleliyi çileden çıkardı. Mahallenin iki ana caddesinin asfaltının bozuk olması ve sürekli yama ile onarım yapılması tepkilere yol açtı. Mahalle sakinleri iki caddede de yaklaşık 20 yıllık asfalt olduğunu, bozuk yerlerin yama ile düzeltilmeye çalışıldığını hatırlatarak Büyükşehir Belediyesi’nden yola komple yeni asfalt sermesini talep etti.

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Uzun yıllardır asfalt serilmiyor
Konu hakkında gazetemize konuşan bölge sakinleri neredeyse çeyrek asırdır caddelerin asfaltının yenilenmediğini, bozuk yerlere yama asfalt atılarak gün kurtarıldığını söyleyerek, “Kaç dönemdir bu caddeler düzeltilmedi. Komple asfalt yerine yama yapılıyor. O da uzun süre dayanmıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden talebimiz her iki caddenin de asfaltının komole yenilenmesi” dedi.

Araç lastikleri patlıyor
Bölge sakinleri bozuk yollarda araçla gitmenin zorluğuna işaret ederek, “Araçlarımızla bu yollardan geçmeye korkak olduk. Ya lastiğimiz patlıyor ya da aracımızın ön takımı bozuluyor. Aynı zamanda bölgeden halk otobüsleri de geçiyor. O araçlara da yazık oluyor. Bu yüzden bir an önce yeni asfalt atılmasını istiyoruz.” 

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“Yama istemiyoruz”
Caddelerin bazı yerleri kazıldı öylece bırakıldı. Genelde hep yama yapılırdı, son kazılan yerlere yama dahi yapılmadı. Tüm mahalleli yeni asfalt serimi yapılmasından yana. Yama istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt atağı kapsamında uyguladığı asflat serim programına bu bölgeyi de dahil etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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