  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Mahallenin beslediği 'Jo', Hayvanları Koruma Günü'nde kurşunlandı

İzmir'in Buca ilçesinde Sefer A., kendisine saldırmasından korktuğu iddiasıyla mahallenin baktığı 'Jo' isimli sokak köpeğini, tabancayla iki el ateş ederek yaraladı.
Mahallenin beslediği 'Jo', Hayvanları Koruma Günü'nde kurşunlandı

Olay, saat 10.30 sularında Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sefer A., yolda yürüdüğü sırada mahallenin beslediği 'Jo' isimli köpeğe belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş edip, uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle halkı dışarı baktıklarında Jo'yu kanlar içinde, can çekiştiğini gördü. Yaralı köpeği kendi imkanlarıyla veterinere götüren mahalleli, bir yandan da durumu polise bildirdi. Veterinerde tedaviye alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği yaralayan Sefer A., olayın ardından kendisi polis merkezine gidip, ifade verdi. Sefer A.'nın ifadesinde, köpeği kendisine saldıracağından korktuğu için vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selim Yayla (36), köpeğin tabancayla vurularak yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, "İki el silah sesi duyup çıktık ve yaralı köpeği gördük. Mahallemizin köpeğiydi ve bizler bakıyorduk. Kan kaybettiğini görünce komşularımız veterinere götürdü. Polisler de gerekli işlemi yaptılar. Çok sakin ve mahallemizi koruyan bir köpekti. Hiç kimseye saldırmazdı. Bunu yapan nasıl bir insan, nasıl bir vicdan" dedi.

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Yaralı köpeği görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Sebahi Can (54) da "Balkondan sesi duyup koştuk ve bunu yapan arkadaşım çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle bir insan da değildi. Kahvehanede, birlikte okey oynadığımız biri. Köpeğe ateş etmesi, kabul edilebilir değil. Köpeği öyle yaralı halde görünce gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.

Yaralı köpeğin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten mahalle halkından Canan Dursun (38) da, "Kahvaltı hazırlıyordum, biri Jo'ya ateş etmiş. Yaralanan köpeği görünce iş yerinde olan eşimi aradım. Gelip, köpeği veterinere götürdü. Tedavisi devam ediyor.

Mahalleli olarak bu olay nedeniyle travma yaşadık. Bunu yapan kişiye 'İnsan' diyemiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'HAYDİ' uygulaması sayesinde 1649 asıllı ihbara müdahale edildi04 Ekim 2020 Pazar 14:31
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Azerbaycan'ın yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz04 Ekim 2020 Pazar 14:30
  • Beylikdüzü'nde sevgililerin sahili seyretme macerası04 Ekim 2020 Pazar 13:51
  • Motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 200 lira ceza04 Ekim 2020 Pazar 13:49
  • Diyarbakır annelerinden Ay: Oğlum gel adalete teslim ol04 Ekim 2020 Pazar 13:48
  • Van Gölü kıyıları ve Akköprü Deresi'nde 45 ton çöp toplandı04 Ekim 2020 Pazar 13:47
  • Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu04 Ekim 2020 Pazar 13:46
  • Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı04 Ekim 2020 Pazar 13:02
  • NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı04 Ekim 2020 Pazar 13:00
  • Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor04 Ekim 2020 Pazar 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti