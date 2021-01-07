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Mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet

Giresun’un Keşap ilçesinde aç kalan kurt sürülerinin zaman zaman yerleşim bölgelerinde görülmesi, vatandaşları tedirgin ediyor. Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.
Mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet

Keşap’ta kış şartları nedeniyle ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan kurt sürüleri yerleşim yerlerine indi. Fındıklı Mahallesi’nde kurtlar 5 koyunu telef etti, 1 kurt ise vatandaşlar tarafından tüfekle vuruldu. Geceleri sokaklarda gezinirken güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüleri nedeniyle vatandaşlar tüfek, sopa ve baltalarla nöbete tutmaya başladı.

‘GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK’

Geceleri tüfek, odun ve baltalarla dışarı çıktıklarını söyleyen Şükrü Türk, "Oğlum sağlıkçı, hastanede çalışıyor. Onu işe bırakmaya gidiyorduk. O esnada yolda yürürken kurtla karşılaştık. Bağırdık, çağırdık. Yere yöneldim elime taş alıp fırlatmak için. Sonra kurt kaçtı. Sabah öğrendik ki biri kurdu vurmuş. Kurtla karşılaşınca çok korktuk. Kapılara çıkamaz olduk. Geceleri tabanca tüfek, odun, balta ile beraber çoluğu çocuğu işe getiriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Evimizin yanına kadar gelen kurt yüzünden geceleri uyuyamaz olduk. Ben olmazsam çocuğuma da dalabilirdi kurt. Yardım istiyoruz. Can güvenliğimiz yok” diye konuştu.

‘KURTLAR İÇİN TİM OLUŞTURULSUN'

Can güvenliklerinin olmadığını belirten İhsan Gürsu, "Biz komşumuzun güvenlik kamerasına yansıyan kurt görüntüsünü gördük. Hayret ettik. Daha önce de duyuyorduk ama ihtimal vermiyorduk. 3 tane kurt var bildiğimiz. Bir tanesini vurmuşlar. Çocuklarımızın, bizim ve hayvanlarımızın can güvenliği yok. Kardeşimin koyunlarını telef etti. Biz ilk önce köpek sanmıştık. Sonra koyunları beklemeye başladık ve kurt olduğunu gördük. Çok korkuyoruz. Çocukları dışarıya gönderemiyoruz. Çevremizde orman yok sahile yakın bir yerdeyiz. Başıboş kurtlarsa bunlar bir tim oluşturup bunlar buralardan yok edilsin” ifadelerini kullandı.

‘HER YERE KALABALIK GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Mehmet Gürsu ise, "1 aydır yol boyu gezen kurt olduğunu söylüyorlardı. Sonra kurtlarla karşılaşmalar oldu. Milletin hayvanlarını yedi kurtlar. Bir yere gidecek olsak kalabalık gitmeye çalışıyoruz ki kurt bizi yemesin. Hayvanları olanlar oldukça tedirgin. Kimse evinden çıkamaz oldu. Geceleri dışarı çıkamıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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