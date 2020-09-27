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Mahalleye nefes olacak parkın yapımına başlandı

Mamak Belediyesi, Hüseyingazi muhtarlığı yanında yeni bir parkın daha yapımına başladı. 
Mahalleye nefes olacak parkın yapımına başlandı

3545 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta, çocuk oyun alanı, fitness alanı, teras alanı, kamelyalar, oturma alanları, mini lavanta bahçesi, yeşil alanlar yer alacak. Yapımı yüzde 60 seviyesine ulaşan parkta, kilit taşı, bordür yapımı ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor. 

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Mamak Ankara’nın en yeşil ilçesi olacak
Parkın mahallenin çehresini güzelleştireceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her alanda ilçemizi geleceğe taşırken örnek projeler üretiyor ve bu projeleri hayata geçiriyoruz. Sağlıklı nesiller için hazırladığımız projelerden birisi de mahalle aralarına yapmış olduğumuz spor kompleksleri ve çocuk oyun parkları. Bugünün küçükleri, yarınların güvencesi olan çocukların hoşça vakit geçirebileceği modern oyun grupları ve sosyal alanlar oluşturuyoruz. Mamak’ın Ankara'nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Bu ve bunun gibi projelerle Mamaklı hemşehrilerimize daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek için sosyal ve spor alanları oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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