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Mahkeme heyeti Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasından çekildi

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının davasında mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı. Salonu terk eden mahkeme heyeti dosyayı, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kazada ölenlerin aileleri ise protestolara başladı.
Mahkeme heyeti Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasından çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Olaylı başlayan davada mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı ve salonu terk etti. Dosya, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlisi 4 kişinin 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılanmasına başlamadan önce kazada yaşamını yitirenlerin yakınları Çorlu Adliyesi'ne toplu şekilde yürüdü.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Kazada ölenlerin aileleri 'Hak hukuk adalet, kaza değil cinayet' ve 'Çorlu’nun hesabı sorulacak' sloganları eşliğinde Çorlu Adliyesi’ne geldi.

Orion AVM’nin bahçesinde toplanan aileler adına kazada anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal konuştu. Kartal, "Bu kaza kaza olmaktan öte ihmaller ve sorumsuzca davranan yöneticilerin elinde katliama dönüştü. Biz aileler yasımızı tutacağımız haftada davamız görülsün diye adliyeye çağrıldık. Kendini bilmez yöneticilerimiz bizlerin acılarını yaşamaya izin vermeden bizi buraya sürüklediler. Maalesef çok acı çekiyoruz. Hepimizin desteğe ihtiyacı var” dedi.

Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı yitiren Mısra Öz Sel, “Bugün karşımıza bir sürü polis dikmiş. Bizi mi koruyorlar, bu binadakileri mi koruyorlar? Bu 25 can bu ülkenin ihmali yüzünden öldü. Biz bu insanlarla yürürken hiçbir polis memuru beni kapıdan yolun kenarına itemez, bizi itip kakamaz. Biz burada yasal hakkımızı kullanıyoruz. Bütün kolluk kuvvetleri ve yukarıdan talimat almış emir kulları, biz canlarımızın hakkını aramak için adliyeye gireceğiz” diye konuştu.

KAPI KİLİTLENDİ AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Konferans salonunun duruşma salonuna dönüştürüldüğü Çorlu Adliyesi’ndeki ilk celsede mağdur ve müştekileri 40’ın üzerinde avukat temsil etti. Uzun süre koridorda tutulan aileler konferans salonunda da bekletildi. Duruşma salonunun kapısının kilitlenmesi üzerine salona giremeyenler dışarıda tepki gösterdi.

Kaynak: Karar

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