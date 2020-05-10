Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin ad soyad düzeltmesi yapıldı

Sağlık kuruluşlarınca bugüne kadar 20 bin 347 doğum, 118 bin 522 ölüm dijital ortamda aile kütüğüne tescil edildi. Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin 634 ad-soyad düzeltmesi yapıldı.

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, nüfus hizmetlerinin yürütülmesine, nüfus kütüklerinin kağıt ve elektronik ortamda tutulmasına, dış temsilcilikler ve yetkili kurumlarca nüfus olaylarına ait dayanak belgelerini oluşturan bilgilerin merkezi veri tabanına elektronik ortamda gönderilmesi veya tesciline, uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlara ait form ve tutanakların düzenlenmesine, devir ve teslimine ve bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelikle, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik hedeflendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamu yönetiminde yapılan reformlara ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun şekilde nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hazırlandı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların da belirlendiği yönetmelikle nüfus hizmetlerinin günün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak yürütülmesi, uygulamaların güncelliğinin sağlanması hedeflendi.

e-Devlet'ten 33 milyon nüfus kayıt örneği

Kanunda yapılan değişikliklerin ardından 2018'de uygulanmaya başlanan, sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen çocukların nüfus müdürlüklerine gidilmeden sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesi uygulaması ile 20 bin 347 çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ailelerinin adresine gönderildi.

Nüfus müdürlüklerine gelmeye gerek kalınmadan geçen yıldan bugüne kadar sağlık kuruluşlarınca 118 bin 522 ölüm olayı elektronik ortamda anlık olarak aile kütüklerine tescil edildi.

2017'de başlayan ve süresi uzatılarak kapsamı genişletilen isim ve soy isimde yazım imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama sayesinde bugüne kadar 331 bin 634 ad-soyad düzeltmesi yapıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik olarak yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının oluşturulan komisyonlar tarafından nüfus kayıtlarına tescili kapsamında bugüne kadar 17 bin 529 tescil işlemi gerçekleştirildi.

Nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilmesine imkan veren uygulamayla bugüne kadar 33 milyon 789 bin 27 nüfus kayıt örneği, 36 milyon 145 bin 775 yerleşim yeri belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden alındı.