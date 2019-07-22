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Mahkum yakınları af istedi

İzmir'de, basın açıklaması yapan 5 mahkum yakını, MHP'nin meclise 1 yıl önce sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.
Mahkum yakınları af istedi

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 5 mahkum yakını, MHP'nin yaklaşık 1 yıl önce TBMM Başkanlığı'na sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkum yakınlarından Şeyda Nur Köle, şunları kaydetti:

"Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen mahkumlar gerekli ve zorunlu düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. MHP'nin bir yıl önce dillendirdiği ve TBMM'ye sunduğu teklif kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuştur. Kader mahkumlarıyla ilgili yargısal düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşmasını, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destek vereceklerini açıkladığı ceza indiriminin kanunlaşmasını istiyoruz."

Grup, açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla eyleme katılmayan mahkum yakınlarına tepki gösterdi ardından dağıldı.

ESKİŞEHİR'DE, MAHKUM YAKINLARINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Eskişehir’de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sırasında yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı.

Porsuk Bulvarı'nda toplanan mahkum yakınları basın açıklaması yaptı. Safiye Sezer'in basın açıklamasını okuduğu sırada yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı. Bu kişinin polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından açıklamaya devam edildi. Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle FETÖ terör örgütüne mensup hakim, savcı, polis ve diğer adli personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolup, taşmıştır. Sicil alan vatandaşların sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK'nın her maddesi mağdur yaratmıştır. FETÖ'den irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 4 bin 500 olması azımsanamayacak bir sayıdır. Buna bir de ekonomik nedenler eklenince, işleri bozulan, borçlarını ödeyemeyen insanlar hapis yatmak zorunda kalmıştır. Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanma yapılmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istemekte ve beklemekteyiz."

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