Mahmut Ünsal Cami dualarla açıldı

Çankaya Kırkkonaklar’da hayırseverlerin yardımıyla 4,5 milyona yapımı tamamlanan Mahmut Ünsal Cami, yoğun bir katılım ile dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Çankaya’daki Kırkkonaklar Mahallesi’nde hayırseverlerin yardımıyla inşaatı tamamlanan Mahmut Ünsal Cami dualarla hizmete açıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Haluk İpek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, Çankaya Kaymakamı H. Mete Buhara, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve sayıda davetli katıldı. Merhum Hacı Mahmut Ünsal’ın anısına yaptırılan cami, ölümünün seneyi devriyesinde hizmete girmesi açılışa ayrı bir anlam kattı. Açılış programı Kocatepe Cami imam Hatibi Mehmet Atıcı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

CAMİ KADAR İNSANA DA ÖNEM VERMELİYİZ

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, “Caminin taşına, duvarına, minberine, mihrabına, minaresine yapmış olduğumuz hizmetin tamamı Allah katında çok kıymetli. Fakat içindeki cemaatine, 4-6 yaş grubuna gelen kıpır kıpır yürekleriyle ‘Allah’ demeyi öğrenecek olan çocuklara, kendileri için ayrılmış bölümde Kur’an öğrenecek, dini bilgileri, ilmihal bilgileri öğrenecek olan hanımefendilere, saflarında namaz kılacak olan bütün kardeşlerime ehemmiyet vermek daha önemli. Onların Allah katındaki kıymetinin caminin duvarlarından minberinden, mihrabından çok daha kıymetli olduğunu bilmeliyiz” dedi.

“ALLAH KATINDA MÜMİN DAHA KIYMETLİDİR”

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatımıza düstur olacak sözlerini de paylaşan İşleyen, “Efendimiz Kâbe’ye bakıyor; ‘Ey Kâbe ne kadar güzelsin, ne güzel kokun var. Ey Kâbe ne büyüksün ne kadar büyük hürmetin, saygınlığın var; ama Allah’a yemin ederim ki bir mümin Allah katında senden çok daha kıymetlidir’ diyor” ifadelerini kullandı.

“MADDİ İMAR GİBİ MANEVİ İMARI DA YAPALIM”

Müminlere ibadetlerini zamanında yerine getirme çağrısında bulunan İşleyen, “Kıymetli cami dostları bilelim ki efendimiz Hz. Muhammed ‘sabahleyin kıldığınız 2 rekât dünya ve dünya içerisindeki her şeyden hayırlıdır’ buyurandır. Namaz yoksa, kulluk yoksa, Allah’ı anmak ve hatırlamak yoksa hayatı yaşamanın bir anlamı yoktur. Bir ikindi namazını kaçıran bütün ailesini ve malını kaybetmiş gibidir buyurandır Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam. Caminin maddi imarını yaptığımız gibi manevi imarını da yapabilmeyi nasip eylesin Cenab-ı Allah. Cenab-ı hak bütün yaptıklarımızı sadece kendisi razı olsun diye, sadece kendisi sevsin beğensin diye ihlas ile yapabilmeyi hepimize nasip eylesin” dedi.

ÇANKAYA İLÇE MÜFTÜSÜ : “722 PERSONEL İLE HİZMETTEYİZ”

Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden ise özetle şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığımıza devletimiz halkımızı itikat, ibadet, ahlak konularında aydınlatmak görevini tevdi etmiş. Biz de bu çerçevede Çankaya Müftülüğü olarak ilçemizde 722 personelimizle beraber 322 camimizde 114 Kur’an Kursu’nda toplam 157 sınıfta, 3 yatılı 3’te gündüzlü hafızlık Kur’an kursuyla beraber hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Hacı Mahmut Ünsal Cami’mizin açılışı ile bir araya geldik. Camimizi Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Camimizin yapımında katkısı olan Ünsal ailesine özellikle Mehmet ve Vakkas Ünsal kardeşlere şükranlarımı sunuyorum.”

“4 BUÇUK MİLYONA TAMAMLANDI”

Cami Dernek Başkanı Ahmet Uslu ise yeni hizmete açılan ibadethane hakkında davetlilere teknik bilgi verdi. Uslu, açılışı yapılan caminin eski yerinde bölgeye yetersiz gelen Kırkkonaklar Merkez Cami’sinin bulunduğunu, bunu yıkarak hayırseverlerin desteği ile Mahmut Ünsal Cami’ni inşa ettiklerini söyledi. Dernek Başkanı Uslu, mahallede pek çok ihtiyaca cevap verecek caminin toplam 4,5 milyona mâl olduğunu açıkladı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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