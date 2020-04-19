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Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa Cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de bu hastanede tedavi görüp evine geçtiği, fakat doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye getirilerek normal serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

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