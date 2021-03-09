Mahsur kaldıkları dağdan helikopterle kurtarılan 2 kadın dağcının yeri cep telefonu sinyalinden belirlenmiş

Aksaray'da mahsur kaldıkları Hasan Dağı'ndan askeri helikopterle kurtarılan ve ayağını burkan Şerife Aki ile soğuktan etkilenen Fadime Tuh, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelen 4 kadın dağcı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadın cinayetlerine dikkat çekmek için dün kentte buluştukları 1 erkek dağcıyla birlikte Hasan Dağı'na tırmandı. 3 bin 268 metre yükseklikte dağın zirvesine yaklaştıkları sırada dağcılardan Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Yanındaki Fadime Tuh ise aşırı soğuk nedeniyle hareket kabiliyeti zayıflayınca gruptan koptu. Mahsur kalan Aki ile Tuh, kar ve tipi nedeniyle diğer arkadaşlarıyla irtibat kuramayınca AFAD ve UMKE'ye haber verdi. İhbar üzerine Hasan Dağı'na giden ekipler 2 kadın dağcının bulunduğu bölgeye ulaşamayınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma ekibine haber verildi. 2 dağcı, askeri helikopterle bulundukları yerden kurtarılıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 3 dağcı ise bölgeye yaklaşan arama kurtarma ekibiyle birlikte Hasan Dağı'ndan indi.

Soğuktan donmak üzere olduğunu belirten Fadime Tuh, ''5 kişi gelmiştik. Arkadaşımız Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Kar ve tipi nedeniyle de mahsur kaldık. Ben de soğuktan vücudumu hareket ettiremediğim için Şerife Aki ile birlikte askeri helikopterle kurtarılıp, hastaneye getirildim" dedi. Şerife Aki ve Fadime Tuh, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

CEP TELEFONU SİNYALİNDEN YER TESPİTİ YAPILDI

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, dün saat 12.55'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın geldiğini belirterek, şunları söyledi:

''İhbarda bir kadın çok fazla üşüdüğünü ve yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bizde 9 kişilik dağ arama kurtarma ekibimizle birlikte, 6 UMKE ve 2 112 ambulansını olay yerine sevk ettik. Telefon sinyaliyle kadınların yerine tespit ettik. Kadınlar zirve tırmanışı için gelmişler. Aksaray’dan yanlarına bir rehberle tırmanışa geçmişler. Zirveye yakın bir bölgede bir kadının dizinde deformasyon olmuş. Yürüme güçlüğü çekince ekiplerimiz yürüyerek yukarı çıkmaya başladı. 3 bin 200 metrelerde hava sıcaklığı aniden düşüyor. Bizim bölgeye ulaşmamız 4-5 saati buluyordu. Bir de indirmesiyle, kurtarma 8-10 saat sürecekti. Gece bölge daha soğuk olduğu için durumu Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu’ya bildirdik. Valimiz, İçişleri Bakanı Yardımcısıyla görüştü. Bölgeye gelen gece görüşlü helikopterle mahsur kalan 2 kadını kurtardık. Diğer 3 dağcı ise bölgeye yaklaşan arama kurtarma ekibiyle birlikte Hasan Dağı'ndan indi''