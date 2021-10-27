MAK Danışmanlık Ekim seçim anketi sonuçları açıklandı

MAK Danışmanlık'ın Ekim 2021 seçim anketi sonuçları açıklandı. Mehmet Ali Kulat'ın başında olduğu MAK'ın anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oyu yüzde 32, CHP'nin oyu yüzde 23.5, İyi Parti'nin oyu yüzde 14.7, MHP'nin oyu yüzde 8, HDP ise yüzde 9.

MAK Danışmanlık 'ın Ekim 2021 seçim anketi sonuçları açıklandı. Mak Danışmanlık 'ın Ekim ayı seçim anketinin, "Türkiye 18 yaş üstü nüfusunun on binde biri ile ülkemiz 7 coğrafi bölgesinin genel demografik verilerine olabildiğince uygun orantısal dağılımına uygun 5750 kişi ile yapıldığı" ifade edildi.

Mehmet Ali Kulat 'ın başında olduğu MAK'ın anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 32, CHP'nin oyu yüzde 23.5, İyi Parti'nin oyu yüzde 14.7, MHP'nin oyu yüzde 8, HDP'nin oyu ise yüzde 9 oluyor.

MAK Danışmanlık’ın Ekim 2021 anketi sonucuna göre, siyasi partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 22, İyi Parti yüzde 13,8, HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,5, Deva Partisi yüzde 2,6, Gelecek Partisi yüzde 2,5, Saadet Partisi yüzde 1,3, Hüdapar yüzde 0,8, kararsızlar yüzde 6,5.

MAK'ın Ekim 2021 seçim anketinde kararsızlar dağıtıldığında tablonun şekilde olduğu ifade edildi:

MAK anketinde deneklere erken bir genel seçim gerekli mi sorusu da yöneltildi. Deneklerin yüzde 43'ü erken seçime gerek olmadığını, yüzde 42'si ise gerek olduğunu söyledi. İşte sonuçlar:

Ankette 5750 kişiye "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misin" sorusu da yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 42'ki kesinlikle oy vermem cevabını verirken, yüzde 37'si kesinlikle oy veririm dedi. İşte o sonuçlar:

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