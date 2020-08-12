Makam aracını satışa çıkardı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum” diyerek makam aracını satışa çıkaracağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğini söyledi. “Halkın parası halka gitsin” diyen Taşdelen, “Bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla Audi marka makam arabasını kullanmayı bıraktım; aracı işlemler tamamlanınca da satışa çıkarıyoruz. Halkın parası halka gitsin” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA