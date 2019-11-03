  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7018
  • Euro 6,3664
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 7 °C
»

Makas faciası

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Makas faciası

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Ballıkuyu Üst Geçidi yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhan, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, refüjde asılı kaldı. Sürücü ile birlikte yolcular Hatice Yılmaz, Ayhan Demir, Senem Demir, Hakan Özcan, Ekin Özcan ve Nezaket Özcan midibüste sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen AKS ekipleri yan yola uçma tehlikesi olan midibüsü bağlarken, polis de yolu trafiği kapattı. AKS ekiplerince midibüsten çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Senem Demir'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, refüjde asılı kaldığı kazanın ayrıntıları belli oldu. Karabağlar'dan Konak yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışınca orta şeritteki Banu Kirazoğlu yönetimindeki 35 BNU 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kirazoğlu, direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, sağ şeride girdi. Bu sırada arkadan geldiği öğrenilen 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhar da otomobile vurmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıktı. Terminal servisi yaptığı öğrenilen yolcu midibüsü, yoldan çıkıp refüjde asılı kaldı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapanırken, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Banu Kirazoğlu'nun kullandığı otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanlığından ABD ve Fransa'ya tepki03 Kasım 2019 Pazar 16:51
  • Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı03 Kasım 2019 Pazar 16:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret03 Kasım 2019 Pazar 16:49
  • Ankara'da korkutan yangın: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi alev alev yandı03 Kasım 2019 Pazar 16:45
  • Eskişehir'de korkunç olay: Eşini boğmaya çalışırken yakalandı03 Kasım 2019 Pazar 16:31
  • Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti03 Kasım 2019 Pazar 16:29
  • Bütçe maratonu başlıyor03 Kasım 2019 Pazar 13:45
  • 'Kabak lastik'lere diş açılması kaza riskini artırıyor03 Kasım 2019 Pazar 12:11
  • Bebek katili YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe03 Kasım 2019 Pazar 12:09
  • Aynı kişiyi öldürmek için birbirlerini kiralayan 5 tetikçiye hapis cezası03 Kasım 2019 Pazar 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti