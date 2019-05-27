MAK'ın İstanbul anketine göre İmamoğlu 2 puan önde

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Mehmet Ali Kulat'ın sahibi olduğu MAK Danışmanlık son İstanbul anketiyle şaşırttı. MAK'ın anketine göre, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.
MAK'ın İstanbul anketi sonucuna göre, Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'nun oyu yüzde 50.3 iken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.2. Saadet adayının oyu da yüzde 0.75.
Anket sonucuna göre, İstanbul seçmenin çoğunluğu, 31 Mart'ta hırsızlık yapıldığını düşünmüyor ve iptale tepkili.
Ankette "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
Soruya KARARSIZLARIN DAĞILIMI SONRASI verilen cevap yüzdeleri şöyle:
AK Parti 40,7,
CHP 28,5,
HDP 11,3,
MHP 8,
İYİ Parti 8,
SAADET 1,2
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