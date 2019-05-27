MAK'ın İstanbul anketine göre İmamoğlu 2 puan önde

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Mehmet Ali Kulat'ın sahibi olduğu MAK Danışmanlık son İstanbul anketiyle şaşırttı. MAK'ın anketine göre, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.