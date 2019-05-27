  • BIST 86.834
  • Altın 250,449
  • Dolar 6,0483
  • Euro 6,7724
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

MAK'ın İstanbul anketine göre İmamoğlu 2 puan önde

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Mehmet Ali Kulat'ın sahibi olduğu MAK Danışmanlık son İstanbul anketiyle şaşırttı. MAK'ın anketine göre, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.
MAK'ın İstanbul anketine göre İmamoğlu 2 puan önde

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Mehmet Ali Kulat'ın sahibi olduğu MAK Danışmanlık son İstanbul anketiyle şaşırttı. MAK'ın anketine göre, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 

MAK'ın İstanbul anketi sonucuna göre, Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'nun oyu yüzde 50.3 iken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.2. Saadet adayının oyu da yüzde 0.75. 

Anket sonucuna göre, İstanbul seçmenin çoğunluğu, 31 Mart'ta hırsızlık yapıldığını düşünmüyor ve iptale tepkili.

Ankette "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Soruya KARARSIZLARIN DAĞILIMI SONRASI verilen cevap yüzdeleri şöyle: 

AK Parti 40,7,

CHP 28,5,

HDP 11,3,

MHP 8,

İYİ Parti 8,

SAADET 1,2

a1-008.jpg

a2-003.jpg

a3-002.jpg

a4-003.jpg

a5-004.jpg

a6-002.jpg

a7-002.jpg

a8-001.jpg

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'den son dakika açıklaması: Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar...23 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
  • Ümit Özdağ'dan şok Suriyeli ve Kilis iddiası22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:55
  • Türkgün'den Survivor ve Yunan sunucusuna sert tepki: Kepazelik22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:14
  • AK Partili Şahin: Samsun'da keşke HDP'nin genel başkanı da olsaydı ama...21 Mayıs 2019 Salı 07:53
  • Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
  • Numan Kurtulmuş'tan 3600 ek gösterge açıklaması20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:15
  • MHP yeniden seçim yapılacak Yusufeli'nde aday çıkarmıyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39
  • Samsun’da liderler karesinde Meral Akşener neden yoktu?20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:34
  • 'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak19 Mayıs 2019 Pazar 13:00
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na eleştiri17 Mayıs 2019 Cuma 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti