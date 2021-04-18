  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
» »

Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi

Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yük treni makinisti, iftar saati öncesi bir restorandan verdiği siparişi tren yolu kenarında bekleyen kuryeden aldı. Makinistin treni durdurarak paketi aldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. 

Pamukova Hayrettin Mahallesi’nde dün tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Adapazarı’ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni yavaşladı. İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı. Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada 
Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada 
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü 
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü 
Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı
Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı
Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada
Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada
Son Eklenen Videolar
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani
İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani
HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı
HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı
Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama; karı- koca yaralandı
Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama; karı- koca yaralandı
Esenyurt'ta ''mavi su'' bu kez rögardan fışkırdı
Esenyurt'ta ''mavi su'' bu kez rögardan fışkırdı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti