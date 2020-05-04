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Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaralarında Kovid-19 sessizliği

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan Malabadi Köprüsü ile Hasuni Mağaraları en sessiz günlerini yaşıyor.
Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaralarında Kovid-19 sessizliği

Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri, camileri, kiliseleri, hanları, evleri ve çarşılarıyla ön plana çıkan, 612 kültür varlığını geleceğe taşıyan kadim kent Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretler durduruldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü ile kaya mezarların ve kiliselerin yer aldığı Hasuni Mağaraları da Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlar arasında yer aldı.

Yılın her mevsiminde gelin ve damatların fotoğraf albümlerini süsleyen, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan, adeta film ve dizi seti haline dönen Malabadi Köprüsü şimdilerde kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı olan sarp yamaçlarda bulunan ve ilkbahar çiçeklerinin renkleriyle süslenen Hasuri Mağaraları da sessizliğe bürünmüş durumda.

"Koronavirüs salgını çıktıktan sonra burada hiç kimse yok"
Malabadi Mahallesi Muhtarı Kasım Turan AA muhabirine, Malabadi Köprüsü'nün tarihi önemini anlatarak, köprünün dünyada eşsiz bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını öncesi köprüye çok sayıda ziyaretçi geldiğini aktaran Turan, "Burada ne araba park edecek yeri bulabilirdiniz ne de insan kalabalığından geçebilirdiniz. Köprüyü görmek için her yerden gelen vardı." dedi.

Özellikle düğün, nişan zamanları gelin ve damatların mutlaka hatıra fotoğrafı çekmek için köprüye geldiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını çıktıktan sonra burada hiç kimse yok. Etrafta hayvanlardan başka bir şey göremiyoruz. Mahallemizdeki insanların yüzde 90'ı da kurala uyuyor. Filmler burada çekiliyordu. Köprü üzerinde en az 20 kişi buraya gelen ziyaretçilere rehberlik ediyordu. Şu anda maalesef hiç kimse yok." 

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