Malatya Büyükşehir Belediyesi sathi kaplama yaptıracak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıktı; bitum ve emülsiyon ile sathi kaplama işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, bitum ve emülsiyon ile sathi kaplama işi yaptıracak.

İhale edilecek olan işin içeriği “Temel yapılması- 28.730 m3 Astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması-146.550 m2 Astarsız bitümlü sathi kaplama yapılması-740.150 m2 Serme sıkıştırma- 5.252 ton” olarak ilan edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021

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