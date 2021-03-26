  • BIST 1.400
  • Altın 442,654
  • Dolar 7,9650
  • Euro 9,3854
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Malatya Büyükşehir Belediyesi sathi kaplama yaptıracak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıktı; bitum ve emülsiyon ile sathi kaplama işi yaptıracak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi sathi kaplama yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, bitum ve emülsiyon ile sathi kaplama işi yaptıracak. 

İhale edilecek olan işin içeriği “Temel yapılması- 28.730 m3 Astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması-146.550 m2 Astarsız bitümlü sathi kaplama yapılması-740.150 m2 Serme sıkıştırma- 5.252 ton” olarak ilan edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021 

İlan detayları için TIKLAYIN

mal-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Onkoloji Hastanesi’ne tıbbi sarf malzemesi alınacak24 Mart 2021 Çarşamba 11:39
  • 12'nci Mknz. P. Tug. Komutanlığı lastik satın alacak24 Mart 2021 Çarşamba 11:35
  • Mamak Belediyesi 3800 gıda kolisi satın alacak23 Mart 2021 Salı 09:47
  • AOÇ 400 bin kavanoz satın alacak23 Mart 2021 Salı 09:43
  • Mamak Belediyesi mobil aşevi satın alacak23 Mart 2021 Salı 09:37
  • Ankara Büyükşehir 10 adet köprü yaptıracak22 Mart 2021 Pazartesi 16:02
  • Çankaya Belediyesi köpekler için mama satın alacak22 Mart 2021 Pazartesi 09:35
  • Halil Şıvgın Hastanesi’nin büfe ve kafeteryası kiraya verilecek22 Mart 2021 Pazartesi 09:29
  • Akpazar Belediyesi makam aracı satın alacak20 Mart 2021 Cumartesi 09:30
  • Kayseri Büyükşehir 1 milyon maske satın alacak20 Mart 2021 Cumartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti