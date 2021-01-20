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Malatya Havalimanı'nın pisti zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıma hazır tutuluyor

Malatya Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alınıyor.
Malatya Havalimanı'nın pisti zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıma hazır tutuluyor

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte pistler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleriyle temizlenerek her an kullanıma hazır tutuluyor.

Yağışa ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, havalimanı pistinin buz tutmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu çalışmalarla yolcuların da hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 18 uzman personel, 6 ileri teknoloji kar temizleme aracı, 18,9 ton buz önleyici ve çözücü araç ile Malatya Havalimanı'nda uçak seferlerinin aksamaması için aralıksız çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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