Malatya Şeker Fabrikası işçilik hizmeti alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları’na bağlı Malatya Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya dönemi muhtelif kısımları için işçilik hizmeti satın alacak. İş için ihaleye çıkıldı. İhale 18 Ağustos günü yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şeker Fabrikaları’na bağlı Malatya Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya dönemi muhtelif kısımları için işçilik hizmeti satın alacak.

İş için ihaleye çıkıldı. İhale 18 Ağustos günü yapılacak.

İlanda ihale içeriği “Günlük (24 Saat) Olmak Üzere Vardiya Esasına Göre Fabrika Pancar Analiz Laboratuvarı,Kalite Kontrol, Pancar Silo Meydanı, Arıtım İstasyonunda ve Malzeme Ambarında İşçilik Hizmetin Yürütülmesi İşi” olarak ifade edildi.

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