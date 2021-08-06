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Malatya Şeker Fabrikası işçilik hizmeti alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları’na bağlı Malatya Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya dönemi muhtelif kısımları için işçilik hizmeti satın alacak. İş için ihaleye çıkıldı. İhale 18 Ağustos günü yapılacak.
Malatya Şeker Fabrikası işçilik hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şeker Fabrikaları’na bağlı Malatya Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya dönemi muhtelif kısımları için işçilik hizmeti satın alacak. 

İş için ihaleye çıkıldı. İhale 18 Ağustos günü yapılacak. 

İlanda ihale içeriği “Günlük   (24 Saat) Olmak Üzere Vardiya Esasına Göre Fabrika   Pancar  Analiz  Laboratuvarı,Kalite Kontrol, Pancar  Silo  Meydanı,   Arıtım İstasyonunda ve  Malzeme Ambarında  İşçilik   Hizmetin Yürütülmesi İşi” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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