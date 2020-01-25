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Malatya Valiliği, deprem bilançosunu açıkladı

Elazığ ve Malatya'yı sarsan büyük depremin ardından Malatya Valiliği, deprem bilançosunu açıkladı: 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, (deprem) bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur.
Malatya Valiliği, deprem bilançosunu açıkladı

Malatya Valiliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen depremin Malatya merkezi ve ilçelerini de güçlü şekilde etkilediğini açıkladı.

Depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 226 vatandaşın yaralandığı, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, ağır hasarlı binalara can güvenliği açısından girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

VATANDAŞLARA 'HASAR-TESPİT' İÇİN ÇAĞRI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İkamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşlarımızın bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün '0 422 371 12 17' numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacaktır.

Vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır."

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