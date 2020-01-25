Malatya Valiliği, deprem bilançosunu açıkladı

Elazığ ve Malatya'yı sarsan büyük depremin ardından Malatya Valiliği, deprem bilançosunu açıkladı: 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, (deprem) bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur.