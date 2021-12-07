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Malatya Yeşilyurt’ta icradan satılık ağıl

Malatya ilçesi Yeşilyurt’un Cumhurıyet Örnekköy mahallesinde 1000 metre kare alanlı mesken, ağıl, müştemilat ve bahçe icra yoluyla satılıyor. Malatya Yeşilyurt’ta icradan satılık ağıl ve bahçenin muhammen değeri 237.231 TL.
Malatya Yeşilyurt’ta icradan satılık ağıl

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Malatya ilçesi Yeşilyurt’un Cumhurıyet Örnekköy mahallesinde 1000 metre kare alanlı mesken, ağıl, müştemilat ve bahçe icra yoluyla satılıyor. 

Malatya Yeşilyurt’ta icradan satılık ağıl ve bahçenin muhammen değeri 237.231 TL. 

1. Satış Günü : 25/01/2022 

2. Satış Günü : 24/02/2022 

Satış Yeri : Malatya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası

İlanın detayları için TIKLAYIN

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