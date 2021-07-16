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Malatya'da 15 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı

'Kayısının başkenti' olarak anılan Malatya'da hasat, 15 bin mevsimlik işçi ile devam ediyor. Kalitesine göre kilosu 10- 30 lira olan kayısıda bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor.
Malatya'da 15 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor. 15 Haziran'da başlayan kayısıda hasat dönemi, temmuz ayı sonunda sona eriyor.

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15 bin işçi ile hasadı devam eden kayısının kilosu, boyutu ve kalitesine göre 10 ile 30 lira arasında alıcı buluyor. Bu yılın verimli olduğunu belirten çiftçiler ise fiyatın kendilerini memnun ettiğini söylüyor. Üreticiler de ürünün büyük bölümünü güneşte kurutup, çekirdeğinden ayırdıktan sonra depolayarak, kuru kayısı olarak sattıklarını dile getiriyor. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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