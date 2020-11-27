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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Gürkan, şunları söyledi: 

"Bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir haber almadık. İlgili ekiplerimizi de bölgeye yönlendirdik. Oraya giden arkadaşlarımızdan da aynı bilgiyi aldık. Sadece vatandaşlarda bir tedirginlik söz konusu. Temennimiz bir daha yüksek büyüklükte deprem olmaması. Yerel yöneticiler olarak bizler de depreme dayanıklı yapı stoklarını oluşturmalıyız. Depreme dayanıksız yapıların da dönüşümünü sağlama noktasında hızlıca çalışma yapmamız gerekiyor."

AFAD ekiplerinin de deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmediği, bölgedeki inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem nedeniyle merkez Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan cep telefonu aksesuarı satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunanların deprem anında dışarı kaçmaları yer aldı.

Sokakta bulunan iş yerlerinin sahipleri, deprem anında panik yaşadıklarını ve sokağa çıktıklarını ifade etti. 

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