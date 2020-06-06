Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı. Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi.

'20 evde ağır hasar var'

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, jandarma devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir."

Deprem civar illerde de hissedildi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, slgili kamu kurum ve kuruluşu görevlilerinin sahada çalıştığını belirterek, "Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de hissedilen sarsıntının başlamasıyla korkuya kapılan bazı vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.

İlçe sakinlerinden Erdem Kutlu, sarsıntının uzun sürdüğünü belirterek, “Malatya’da yaşanan depremi güçlü bir şekilde hissettim. Uzun süreli bir sarsıntı oldu. Elazığ depreminden yaşadığımız tecrübe ile paniğe kapılmadan apartman sakinleri ile birlikte haberleşerek binayı boşaltıp sokağa çıktık." dedi.

Ahmet Çiftçi ise yaşanan sarsıntıda çok korktuklarını dile getirerek “Sarsıntı anında çok endişelendik. Çocuklar çok korktu. O korku ile sokağa indik." ifadelerine kullandı.

Hatice Kümber de sarsıntı ile korku dolu anlar yaşadıklarını ve hızlı bir şekilde dışarı çıktıklarını söyledi.