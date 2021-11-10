Malatya'da çöken binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

Bu arada, Malatya Valiliği yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın taburcu edildiği bildirilen açıklamada, Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden toplam 447 personelle yürütülen çalışmalarda enkazın yaklaşık yarısı kaldırıldı.

Bölgede iş makineleriyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

"İtfaiye olay yerine 1,5 dakikada ulaştı"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin enkazda çok iyi iş çıkardığını vurgulayan Katipoğlu, itfaiyenin ihbardan 1,5 dakika sonra olay yerine ulaştığına dikkati çekti.

İzin ve istirahatteki tüm itfaiye ekiplerin enkaz kurtarma çalışmalarına dahil edildiğini belirten Katipoğlu, şöyle konuştu:

"Olayın ilk 15 dakikasında enkazda bulunan 13 yaralı kardeşimize itfaiye ekiplerimiz ulaştı. Sonrasında diğer ekipler UMKE ve AFAD ile koordinasyonlu şekilde çalıştık. Malatya itfaiyesinden 150, belediyemizin diğer birimlerinden de 150 kişi desteğe geldi. İş makinelerimiz olay yerinde sabaha kadar enkaz kaldırmaya devam edecek. En güzel yanı can kaybının yaşanmaması ve arkadaşlarımızın olay yerine çok hızlı ulaşmasıdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

UMKE gönüllüsü Yelda Özçelebi de yaklaşık 9 saattir bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

Enkazdan 13 kişinin yaralı kurtarıldığına değinen Özçelebi, "Allah kimseye yaşatmasın, üzüldük. Tüm ekipler olarak canla başla insanların yardımına koşmaya çalıştık. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını ümit ediyoruz." dedi.

UMKE gönüllülerinden Halife Alpaslan ise can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı yok"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, binanın çökmesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayın duyulmasının ardından 7 ilden sadece 263 personelin AFAD'dan bölgeye geldiğini, ayrıca UMKE, güvenlik ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8 tanesine arkadaşlarımız ulaştı, kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer 13 kişi de arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. 13 kişinin 8 tanesi tahliye olmuş durumda. 5 tanesi ise biri yoğun bakımda 4'ü serviste hastanelerde tedavi altındalar. Bunların da hayati tehlikeleri yok. Şimdi bizdeki bilgilere göre herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Bir vatandaşla ilgili böyle ihbar vardı onunla yakınlarıyla irtibat kuruldu ve bu binayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şu andaki bilgilerimize göre binada bize ulaşan, bizim bildiğimiz herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok ancak her türlü ihtimali düşünerek yani yabancı biri olabilir, ailesi burada olmayan biri olabilir, tek başına yaşayan biri olabilir ola ki herhangi bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladılar. Bunu yaparken de dikkatle özenle ara ara köpeklerle arama yapılarak teknik cihazlarla dinleme yapılarak kontrollü şekilde işlemleri yürütüyorlar. İnşallah sürprizle karşılaşmaz enkazı dikkatli şekilde kaldırdıktan sonra üzülecek bir ilave haber almadan da çalışmaları sonlandırmış oluruz."

Valilikten vatandaşlara çağrı

Malatya Valiliği, göçükte enkaz altında yakınlarının olduğunu düşünen kişilerin ihbarda bulunmasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şifa Mahallesi İnönü Caddesi 162 nolu binada saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0 532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Binada kolonların kesildiği iddiası

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:

"Binanın alt katındaki iki işyerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş."

4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yaşanan göçüğe ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı

Binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir (52) şöyle konuştu:

"Alt kattaki fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi işyerine katıyordu. Gelip geçtiğimizde, 'Nasıl ettin?' diye soruyorduk. 'Abi bir an önce hizmete açmak için uğraşıyorum.' diyordu. 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık."

Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım. Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı." sözleriyle olay anını anlattı.

Vatandaşları kurtarmaya çalışırken yaralanan belediye temizlik işçisi Battalgazi Demirhan da o anları anlattı.

Çökme sırasında binanın karşısındaki kaldırımı temizleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi Demirhan, yüzüne isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı.

Demirhan, taburcu olduktan sonra AA muhabirine kaldırımı temizlediği sırada yolun karşısındaki binanın çöktüğünü belirterek "Duyar duymaz işi bırakıp yardıma koştum, 3-5 kişiyi çıkarttıktan sonra taş yüzüme geldi. Hastaneye gelip tedavi oldum." diye konuştu.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir. Halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır. Geçmiş olsun Malatya. "ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop geçmiş olsun dileklerini iletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çöken binaya ilişkin Vali Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı aradı.

Çöken binaya ilişkin Baruş ve Gürkan'dan bilgi alan Şentop, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan yardımcıları Çataklı ve Varank, yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ile Vali Aydın Baruş ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılarla görüştü.

Ziyaret ettikleri 5 yaralıya geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, doktorlardan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Baruş, "İnönü Caddesi'nde çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları sona erdi. Çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 vatandaşımızdan 8'i taburcu oldu, 5'inin tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri yok. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık ise "AFAD, itfaiye, UMKE, STK'lerimiz, belediyelerimiz ve tüm hemşehrilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışması bir kez daha takdire şayandı. Allah razı olsun herkesten." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.