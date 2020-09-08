Malatya'da deprem: Açıklamalar peş peşe

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre Malatya-Adıyaman sınırında 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,9 olduğu kaydedilirken, AFAD sarsıntının şiddetini 4,6 olarak duyurdu.