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Malatya'da deprem: Açıklamalar peş peşe

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre Malatya-Adıyaman sınırında 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,9 olduğu kaydedilirken, AFAD sarsıntının şiddetini 4,6 olarak duyurdu.
Malatya'da deprem: Açıklamalar peş peşe

Gelen son dakika bilgisine göre Malatya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da şiddetli sarsıntı yaşandı. Çok sayıda vatandaş sarsıntıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Malatya'daki depremin Adıyaman'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Depremle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözler AFAD'ın açıklayacağı verilere çevrildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre Malatya-Adıyaman sınırında 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

 

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