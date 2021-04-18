  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya Battalgazi'deki evleri ağır hasar görenler için inşasına başlanan köy tipi konutların bir kısmının TOKİ geçici kabulünün yapıldığı bildirildi.
Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile Bulutlu Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve ahırlarda incelemelerde bulunarak inşaat mühendislerinden bilgi aldı.

81 dönüm arazi üzerinde yapılan ve TOKİ tarafından geçici kabulü gerçekleştirilen 20 köy evi ile ahırları gezen Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yapımı tamamlanan köy evi ve ahırların anahtar teslimi için gün saydıklarını dile getiren Güder, 2. etap çalışmaları kapsamında yer alan 8 köy evi ve ahırın da yapımının kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Güder, inşası tamamlanan evlerin iki ay içinde tesliminin yapılacağı müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülse de bizler de Battalgazi Belediyesi olarak sürekli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı, varsa eğer bunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde evlerin çoğunluğunun hazır olduğunu ve vatandaşlara teslim edilmesi için gün saydığını öğrendik. İnşallah yapımı tamamlanan evlerimizi 2 ay içinde sahiplerine teslim edeceğiz. Depremzede ailelerimiz çekilecek olan kuraların ardından evlerine kavuşmuş olacak.

Evin planına baktığımız zaman çok kullanışlı. Vatandaşımız bir hayli memnun. Onlar memnun olunca bizim omzumuzdaki yük biraz daha hafifliyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da, izdihama yol açan patates dağıtımına inceleme başlatıldı18 Nisan 2021 Pazar 13:56
  • İngiltere, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor18 Nisan 2021 Pazar 13:09
  • Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı18 Nisan 2021 Pazar 12:55
  • Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü18 Nisan 2021 Pazar 12:54
  • Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı18 Nisan 2021 Pazar 12:54
  • 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi18 Nisan 2021 Pazar 12:53
  • Türk Kızılay Van'da 1800 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor18 Nisan 2021 Pazar 12:53
  • Taksim Meydanı'na yapılan cami ramazanın son cuması ibadete açılıyor18 Nisan 2021 Pazar 12:52
  • Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu18 Nisan 2021 Pazar 11:49
  • Babun 'Nisan' ile sırtlan 'Seko' Tarsus Doğa Parkı'nın yeni üyeleri oldu18 Nisan 2021 Pazar 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti