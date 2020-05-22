Malatya'da depremzedeler için yapılacak konutların çalışmasına başlandı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak konutlar için çalışmalar başladı.