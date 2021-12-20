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Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak okula ulaştırıldı.
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

İlçenin kırsalındaki Şeref Mahallesi'nden öğrencileri alan ve Ayvalı Ortaokuluna götüren servis, kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kaldı.

Durumun Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, servisi bulunduğu yerden kurtardı.

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Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçede bazı yollar trafiğe kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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