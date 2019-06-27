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Malatya'da kayısı ihracatı sevinci

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.
Malatya'da kayısı ihracatı sevinci

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentte 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı"nda yeni sezonun ilk ürünleri Almanya'ya gönderildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, merkez Meydancık Mahallesi'nde bulunan kayısı bahçelerinde hasadın başladığını belirtti.

Hasat yapılan ürünlerin seçilerek fabrikaya gönderildiğini oradan da Almanya'ya gittiğini kaydeden Özcan, "Ürün bu yıl gerçekten çok kaliteli. Özellikle biz tüketicinin mutlaka bu yıl kayısıyı tatmayanların kayısıyı tatmasını tavsiye ediyoruz. Üründeki kalitenin yüksekliğinin en önemli sebebi iklim koşullarının bu yıl bizim arzu ettiğimiz şekilde cereyan etmesiydi. Bu yıl özellikle ihracatta yaş kayısıda da yaklaşık 20 bin ton ihracat bekliyoruz." diye konuştu.

Özcan, hasadın yaklaşık bir ay süreceğini anlatarak, yaş ürün ihracatının ardından kuru kayısının dış satıma çıkacağını söyledi.

"110 bin tonu da geçmesini planlıyoruz"

Bu sezon kuru kayısı ihracatında 100 bin ton hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"2019-2020 yılı içerisinde de ihracat rakamlarının 110 bin tonu da geçmesini planlıyoruz. İnşallah yaş kayısıda da kuruda olduğu gibi ihracat rakamlarının önümüzde ki dönemlerde de artmasını bekliyoruz. Bu yıl hasat dönemimiz bizim tahmin ettiğimiz sürenin bir hafta kadar gecikmesiyle başladı. Bu bize ihracatta sıkıntı yaratıyor."

Özcan, üreticinin bu yıl kaliteli kayısı hasat ettiğine değinerek, üretici, tüccar ve ihracatçılar için iyi bir sezon temenni etiklerini sözlerine ekledi.

Kayısı üreticisi Bedirhan Özhan ise bahçelerinde ilk hasadın yapıldığını ve ürünlerinin Almanya'ya gideceğini belirtti.

Turfanda bölgesinde olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu ifade eden Özhan, "Aynı şansa sahip olmayan orta turfanda bölgesi var. Bizim üretim faaliyetlerine baktığımızda son 5 yılda ki giderlerin arttığını hep beraber görebiliyoruz. Özellikle elektrik tüketiminde ki artış bizlerin boynunu büküyor. Market döngüsüne bakıldığı zaman köylü üretimini yapamazsa buradaki işçi nasibini alamaz. Köylü malını satamazsa yarın bahçeleri kuruma sonucuna gelir. Büyüklerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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