  • BIST 1.356
  • Altın 500,17
  • Dolar 8,6600
  • Euro 10,2750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 oğlu yaralandı.
Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muhammed Nuri Sönmez (50) yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kamyon, Malatya-Adıyaman yolu Doğanşehir ilçesi ayrımında devrildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Sönmez'in cansız bedeni sıkıştığı yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sönmez'in çocukları Özgür Günay (15) ve Muhammed Sinan (13) ise yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz ortasında kar banyosu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27
  • İskenderun açıklarında hortum 05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:23
  • Enflasyon rakamları açıklandı: Zam oranları belli oldu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:05
  • Türkiye'nin 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve aşılar aynı haritada05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:45
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Müsilaj eylem planımızda adımlarımızı takvimden önce atıyoruz05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:40
  • Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:33
  • İki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı! Seferler durdu05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
  • Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti